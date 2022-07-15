Соглашение по вывозу зерна с Украины может быть подписано на следующей неделе – СМИ

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Москва, Киев и Анкара уже на следующей неделе могут подписать соглашение о создании морского коридора для вывоза украинского зерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Европейской службе внешних связей.

"На следующей неделе может быть подписано в Стамбуле при посредничестве ООН соглашение об экспорте зерна с Украины морским путем", – сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в ЕС многого от реализации положений предстоящего документа не ожидают.

13 июля в Стамбуле состоялись закрытые переговоры по решению зернового вопроса с участием военных делегаций России, Украины, Турции и ООН. В ходе них российская сторона представила ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря.

Позже в Минобороны РФ заявили, что участники встречи поддержали предложения РФ. Речь идет в том числе о мерах, исключающих использование соответствующих маршрутов для поставок Киеву оружия и осуществление провокаций.

