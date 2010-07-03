Песков рассказал об ожиданиях Путина от Украины

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Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это, во-первых, в целом недружественная позиция Украины по отношению к России, и, во-вторых, конечно, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей. До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Он напомнил о словах президента РФ насчет того, что лучшим критерием для него будет понимание подходов Владимира Зеленского к вопросам отношений России и Украины. У администрации президента РФ есть ожидания сдержанного оптимизма, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидаются инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса.