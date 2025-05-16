Делегации Турции, США и Украины прибыли на место встречи в Стамбуле

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Делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения трехсторонней встречи в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС.

Все чиновники уже находятся в офисе президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана Долмабахче. Трехсторонняя встреча начнется в 10:45 по местному времени (совпадает с московским. – Прим. ред.).

Изначально переговоры должны были стартовать в четверг, 15 мая, однако их перенесли . Ожидается, что прямой контакт представителей Москвы и Киева состоится в 12:00. Встрече будет предшествовать приветственное напутствие турецкой стороны, писали СМИ.

К настоящему моменту еще не известно, состоится ли 16 мая четырехсторонняя встреча с участием России, США, Украины и Турции. Однако американскую сторону будет представлять высокопоставленный сотрудник Госдепа Майкл Энтон, занимающий должность директора по вопросам политического планирования.

Россия со своей стороны направила помощника президента Владимира Мединского, замминистра иностранных дел Михаила Галузина, начальника главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игоря Костюкова и замминистра обороны Александра Фомина.

Делегацию Украины возглавит министр обороны страны Рустем Умеров. Также известно, что в ее состав вошли 12 человек.

