Шеф Пентагона рассказал министру обороны Украины о телефонном разговоре с Шойгу

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Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал министру обороны Украины Алексею Резникову о прошедшем телефонном разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

"Министр Остин предоставил последнюю информацию о своем разговоре с Шойгу 13 мая", – говорится в заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби, опубликованном на сайте Пентагона.

Отмечается, что Остин и Резников обсудили потребности Киева в вооружениях. По словам Кирби, шеф Пентагона также подтвердил поддержку усилий по оказанию помощи в сфере безопасности и укрепления потенциала Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу 13 мая. Разговор глав военных ведомств двух стран состоялся впервые с 18 февраля. Сообщалось, что Остин призвал Шойгу к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи.

В Минобороны России уточнили, что переговоры были инициированы американской стороной. В российском военном ведомстве также отметили, что стороны обсуждали вопросы безопасности, включая ситуацию на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.