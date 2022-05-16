Пушков предрек Западу самоизоляцию

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Европейской народной партии Манфреда Вебера о возможной изоляции Турции в случае непринятия Финляндии и Швеции при их вступлении в НАТО.
"Россию – изолировать, <...> Сирию – изолировать, Венесуэлу – изолировать, Китай – изолировать, а теперь и Турцию – изолировать? Не слишком ли много звучит на Западе угроз изолировать самые разные страны, включая крупные, ключевые державы? И не изолируют ли в итоге себя сами "изоляторы" от остального мира?" – написал политик в своем телеграм-канале.
Накануне Вебер заявил, что Турции может грозить изоляция в НАТО, если Анкара попытается заблокировать вступление в альянс Хельсинки и Стокгольма. Политик также отметил, что объективных причин для промедления в вопросе вступления указанных скандинавский стран в Североатлантический альянс нет.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. Позже об аналогичном решении сообщили власти Швеции.
После этого глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что России придется усилить группировку своих войск на границе с Финляндией, если там появятся наступательные вооружения НАТО.
Парламентарий также подчеркнул, что США важно превратить Финляндию в еще одну зону влияния, где они могли бы разместить свою базу, проводить учения Альянса, осуществлять различные провокации и испытывать оружие.
Лондон поддержит заявку Финляндии на вступление в НАТО – МИД Британии
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