Саудовская Аравия признала крымчан россиянами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Саудовская Аравия де-факто признала крымчан россиянами, сообщает газета "Известия".

Мусульмане полуострова получают визы в посольстве королевства в Москве, чтобы посетить Мекку и Медину.

Отмечается, что несмотря на то, что Эр-Рияд официально не признает Крым российским регионом, документы оформляют без участия дипведомств в Киеве.

Выдавать визы крымчанам как гражданам РФ в Саудовской Аравии начали сразу после воссоединения Крыма с Россией. При этом в стране призвали не смешивать политику и религиозное паломничество.

Визы крымчанам предоставляют и другие московские посольства, ранее высказавшиеся против российского суверенитета над Крымом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Подавляющие большинство местных жителей высказалось за воссоединение с РФ.

США, страны Евросоюза и ряд других государств не признали результатов референдума и ввели антироссийские санкции. Мировое сообщество периодически требует от России вернуть Крым Украине. В свою очередь, российские власти неоднократно указывали, что вопрос со статусом полуострова закрыт.