Путин поспорил с Ниинисте из-за санкций и Крыма

Президент России Владимир Путин поспорил с финским коллегой Саули Ниинисте по поводу антироссийских санкций. Дискуссия состоялась на пленарном заседании V арктического форума, передает РИА Новости.
Ниинисте заявил, что Россия сама виновата в санкциях, и если хочет их отмены, должна изменить свою позицию. В ответ Путин напомнил коллеге, что форум посвящен проблемам Арктики, а Крым не относится к этой зоне.
Президент России добавил, что сейчас санкции используются как "элемент конкурентной борьбы", а не инструмент геополитической борьбы.
По словам Путина, будущее России зависит не от санкций, а "только от нас". Стране необходимо преобразовывать свою политическую систему, эффективно использовать "все самые здоровые сила общества, креативную энергию граждан и внутренние ресурсы российской экономики".
При этом глава государства признал, что санкции оказывают давление на РФ, однако оно не критично. Напротив, это подталкивает к развитию собственных технологий.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Подавляющие большинство местных жителей высказалось за воссоединение с РФ.
США, страны Евросоюза и ряд других государств не признали результатов референдума и ввели антироссийские санкции. Мировое сообщество периодически требует от России вернуть Крым Украине. В свою очередь, российские власти неоднократно указывали, что вопрос со статусом полуострова закрыт.
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