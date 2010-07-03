Юрист оценила призыв НАТО "вернуть" Крым Украине

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала заявление НАТО, в котором содержится призыв к России "вернуть" Крым Украине.
В сообщении отмечается, что Россия применила силу против Украины и "незаконно аннексировала Крым", что является серьезным нарушением международных норм.
"Это заявление само по себе противоречит нормам международного права, а точнее, уставу ООН и Декларации 1970 года по международному праву, которые дают народу право на самоопределение", – сказала Ярмуш в беседе с RT.
Она отметила, что пять лет назад жители полуострова воспользовались этим правом.
"И дальше, воспользовавшись правом в том числе объединиться с другим независимым государством, попросили о вхождении в состав России", – отметила она.
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс по случаю пятой годовщины событий в Крыму выступил с официальным заявлением, в котором предложил России "вернуть" полуостров Украине.
Кроме того, альянс призвал российские власти "положить конец" нарушениям прав и злоупотреблениям в Крыму, освободить украинских политзаключенных и предоставить доступ на полуостров международным мониторинговым организациям.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ.
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