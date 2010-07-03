Путин назвал "бандитом" исказившего его слова переводчика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Курьезный инцидент произошел на встрече президента Владимира Путина с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном в рамках форума "Арктика – территория диалога".

Российский лидер в ходе переговоров назвал шведских бизнесменов друзьями, однако переводчик не точно передал его слова, на что обратил внимание сам глава государства.

"Я сказал друзей, а он – партнеры. Бандит", – отметил Путин.

Впоследствии глава государства поправил переводчика, отметив, что российские власти "рассматривают шведских инвесторов как друзей", передает РИА Новости.

Путин на встрече с премьером Швеции назвал шведских бизнесменов друзьями, но переводчик посчитал их партнерами. «Я сказал друзей, а он - партнеры. Бандит» pic.twitter.com/TJQkhPsuDP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 апреля 2019 г.



Международный форум "Арктика – территория диалога" впервые прошел в 2010 году. На площадке обсуждают актуальные проблемы и перспективы Арктического региона.

В форуме принимают участие члены Арктического совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция), а также заинтересованные страны и регионы.

