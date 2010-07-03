Путин рассказал о разногласиях России и США

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Между Россией и США существует много разногласий, однако Москва готова к диалогу с Вашингтоном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Арктика – территория диалога".

Российский лидер напомнил, что администрация Дональда Трампа ввела огромное количество антироссийских санкций, которые Кремль считает контрпродуктивными. Вместе с тем российские власти будут рады возобновлению диалога с США, в том числе по вопросам разоруженческой проблематики, которые представляют интерес для всего мира.

Путин также указал, что между государствами есть и элементы сотрудничества. Например, страны совместно работают над решением сирийского кризиса, хотя их подходы различаются. Кроме того, у России и США есть общие проблемы по Арктике, передает RT.

США ввели антироссийские санкции в 2014 году из-за ситуации на юго-востоке Украины и вхождении Крыма в состав РФ. Впоследствии Вашингтон неоднократно продлевал их, а также вводил новые ограничительные меры.

Российские власти в ответ применили зеркальные меры. В частности, был запрещен ввоз на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Среди них – США, страны Евросоюза, Австралия, Канада, Норвегия и многие другие.

