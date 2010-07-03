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15:06

В американской делегации поделились впечатлениями от визита в Крым

политика общество

15:06

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Представители делегации общественных деятелей из США рассказали о своем визите в Крым. По словам американцев, они влюбились в него, передает РИА Новости.

Делегация общественных деятелей из США приехала в Крым на пять дней. В ее составе – порядка 20 человек, среди которых представители Великобритании, Швеции, Израиля и Непала.

"Мы очень удивлены, что политика США довольно радикальна по отношению к Крыму. Я не вижу причину, почему мое правительство не может стать хорошим другом Крыма и России", – пояснил член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе".

По его мнению, Крым не заслуживает такого отношения со стороны Вашингтона, а санкции и военные провокации США против республики бессмысленны.

Общественник добавил, что члены делегации не смогли воспользоваться банковскими картами в Крыму. Он подчеркнул, что для туристов это проблема.

В марте президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не может признать Крым российским из-за аналогии с Косово. Он объяснил, что по такому принципу Косово тоже является независимым и у Сербии нет права за него бороться.

"Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает", – отметил сербский лидер.

В то же время он обратил внимание, что отношения России и Сербии остаются хорошими и его страна не поддержит антироссийские санкции.

В апреле стало известно, что на территории Крыма в 2019 году не станут вводить курортный сбор. Решается также вопрос об исключении региона из эксперимента.

Эксперимент планировалось начать с 1 мая 2018 года. Заявки на участие в эксперименте тогда подали шесть регионов, среди которых Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Черноморский район и Ялта. Позже инициативу отложили до 1 мая 2019 года.

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политика общество

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