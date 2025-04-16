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16 апреля, 23:37

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МИД РФ: проверка банного комплекса в Москве не была против граждан какой-либо страны

В МИД объяснили проверку банного комплекса в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Проверка общественных помещений в Тимирязевском районе Москвы, в том числе в банном комплексе "Бодрость", была плановой и не была нацелена против граждан какой-либо страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МИД РФ.

Проверка в Тимирязевском районе была проведена правоохранительными органами в рамках текущей работы по поддержанию безопасности и общественного порядка в Москве. При этом выяснилось, что около половины проверенных иностранцев находились в России нелегально и они привлекаются к ответственности по закону. Кроме того, некоторые из них подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам.

Также в ведомстве добавили, что в ходе операции ряд иностранных граждан оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В связи с этим в отношении них были применены соответствующие меры.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором люди в полицейской форме задерживают граждан Киргизии в столичной бане. После произошедшего в МИД Киргизии был приглашен российский посол Сергей Вакунов. В ходе встречи представитель киргизского ведомства вручил дипломату ноту с требованием объяснить задержание граждан республики в Москве.

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