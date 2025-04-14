МИД Киргизии вручил России ноту из-за задержаний граждан в Москве

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МИД Киргизии вручил России ноту с требованием объяснить задержание граждан республики в Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу киргизского внешнеполитического ведомства.

"Выражена просьба принять действенные меры по защите прав граждан Кыргызской Республики и недопущению впредь подобной ситуации, которая может нанести урон кыргызско-российским отношениям союзничества и стратегического партнерства", – заявили в пресс-службе МИД.

Кроме того, там призвали принять соответствующие меры против правоохранителей, если выяснится, что применение силы при задержании было необоснованно.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором люди в полицейской форме задерживают граждан Киргизии в столичной бане. По версии российского МВД, на которое ссылаются СМИ, инцидент произошел 11 апреля в банном комплексе "Бодрость". После произошедшего в МИД Киргизии был приглашен российский посол Сергей Вакунов.

Ранее премьер России Михаил Мишустин в ходе встречи со своим киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым потребовал прекратить давление в отношении российских компаний со стороны Бишкека. В частности, он призвал обеспечить защиту прав и законных интересов добропорядочных инвесторов и компаний, которые развивают экономику Киргизии.

