Члены политбюро ХАМАС встретились в Дохе с замглавы МИД РФ Богдановым

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Руководство палестинского движения ХАМАС встретилось в Дохе с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ХАМАС.

В ходе встречи стороны обсудили процесс урегулирования ситуации в секторе Газе. Представители ХАМАС подчеркнули "важную роль" России в вопросе поддержки народа Палестины.

"(Лидер консультативного органа движения Мухаммед. – Прим. ред.) Дервиш в ходе встречи отметил, что Москва играет важную роль в поддержке прав палестинского народа и не позволяет (другой стороне. – Прим. ред.) навязать палестинцам новую реальность посредством блокады или принудительного переселения", – говорится в сообщении.

Ранее ХАМАС обвинил израильские власти в уклонении от выполнения соглашения о прекращении огня в Газе. Движение отметило, что "продолжающиеся израильские манипуляции" не смогут вернуть заложников, а напротив, подвергнут их жизни опасности.

Позже армия Израиля заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и перекрыла все контрольно-пропускные пункты из-за отказа ХАМАС принять новый план США. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями, если движение не согласится на данную схему.