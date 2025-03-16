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Лидер оппозиционной партии S.O.S. Romania Диана Шошоакэ направила Владимиру Путину письмо с призывом не обращать внимание на враждебные действия Бухареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу румынского политика.

"От имени румынского народа, который является для России братским по православной вере, призываю Вас не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС, поскольку оно не представляют волю румынского народа, которому запретили выбрать суверенное руководство", – говорится в письме.

Шошоакэ напомнила, что она была дважды незаконно отстранена от участия в президентских выборах в Румынии. По ее словам, причиной отстранения стала ее позиция за мир и независимость Румынии от "военных авантюр Великобритании, Франции и Брюсселя".

"Мы будем бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза", – подчеркнула политик.

В письме Шошоакэ также обратила внимание на то, что у Румынии есть исторические претензии к Украине. По ее словам, в будущих мирных переговорах необходимо рассмотреть вопрос о "возвращении Бухаресту румынских территорий".

Ранее Шошоакэ выкрикнула "Слава Москве" во время своего выступления в парламенте. Она представляла законопроект, предполагающий в частности разрыв добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части ее территории.

Депутат также неоднократно призывала власти Румынии пересмотреть поддержку Киева, называв Украину государством с террористическими тенденциями. Кроме того, Шошоакэ призывала украинского лидера Владимира Зеленского уважать меньшинство Румынии в его стране и "вернуть территории".