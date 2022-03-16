США передадут Украине оборонную помощь на миллиард долларов

Фото: ТАСС/Александр Река
США планируют передать Украине 800 систем ПВО, 9 тысяч противотанковых систем, 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов единиц боеприпасов. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в Белом доме.
"По запросу президента Украины Владимира Зеленского мы нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, помогаем Украине их получить", – отметил Байден.
Кроме того, президент США выделил дополнительные 800 миллионов долларов для помощи Украине. За неделю общая сумма помощи достигла миллиарда долларов.
"Сейчас я снова использую свои президентские полномочия для активации дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы продолжать помогать Украине противостоять нападению России", – сказал Байден.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты пытаются оказывать давление на страны, которые взаимодействуют с Россией. Подобного рода шантаж применяется в отношении Китая, Индии и Египта, отметил Лавров. По его словам, почти все страны Евросоюза уже легли под США из-за готовности принимать насаждаемый миропорядок в любом виде.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: