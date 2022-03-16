США передадут Украине оборонную помощь на миллиард долларов

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США планируют передать Украине 800 систем ПВО, 9 тысяч противотанковых систем, 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов единиц боеприпасов. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в Белом доме.

"По запросу президента Украины Владимира Зеленского мы нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, помогаем Украине их получить", – отметил Байден.

Кроме того, президент США выделил дополнительные 800 миллионов долларов для помощи Украине. За неделю общая сумма помощи достигла миллиарда долларов.

"Сейчас я снова использую свои президентские полномочия для активации дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы продолжать помогать Украине противостоять нападению России", – сказал Байден.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты пытаются оказывать давление на страны, которые взаимодействуют с Россией. Подобного рода шантаж применяется в отношении Китая, Индии и Египта, отметил Лавров. По его словам, почти все страны Евросоюза уже легли под США из-за готовности принимать насаждаемый миропорядок в любом виде.

