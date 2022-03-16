Украина выдает свои зверства за действия российских военных – Лавров

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Украина выдает зверства ВСУ за действия российских военных. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По мнению российского министра, западные страны заняли предвзятую и неприличную позицию по происходящему на Украине. Запад полностью доверяет украинской пропаганде, при этом игнорируя страдания мирных граждан Донецка и Луганска.

"Мы во всех наших контактах с западными коллегами обращаем их внимание на неприемлемость таких вопиющих и бесчеловечных двойных стандартов", – цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что иностранные государства и международные организации замалчивают факты обстрелов Донецка. Представитель НЦУО отметил, что западные страны и международные организации не владеют текущей обстановкой на земле. Они занимаются отвлечением профильных ведомств множественными запросами на обеспечение безопасной эвакуации мирных граждан.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.