Лавров заявил, что США не заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине

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Соединенные Штаты не заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта вокруг Украины, заявил глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сейчас мы от США не видим какой-то заинтересованности в том, чтобы этот конфликт был поскорее урегулирован. Если бы такая заинтересованность была, то у них есть все возможности <...> объяснить украинским переговорщикам и украинскому президенту, что надо искать компромиссы", – сказал он в эфире телеканала РБК.

Также, по словам Лаврова, Вашингтон осознает законность требований России, однако не хочет их принимать, поскольку желает сохранить доминирование в мире и не ограничивать себя обязательствами по учету интересов других стран.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова искать любые способы обеспечения безопасности на европейском континенте, за исключением дальнейшего расширения НАТО на Восток. Он отметил, что коллективный Запад с самого начала не имел желания найти мирное разрешение ситуации вокруг Украины.

Ситуация в отношениях между Россией, США и некоторыми европейскими странами усугубилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

