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политика

12:28

Лавров заявил, что Россия никогда не имела претензий к украинскому народу

политика

Фото: depositphotos/mariakarabella

Россия и русский народ никогда не имели претензий к украинцам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уверен, что у подавляющего большинства наших граждан нет никаких претензий к украинскому народу, так же как и у украинского народа – к людям России. Но (страны Запада. – Прим. ред.) стали украинский народ дебилизировать и всячески настраивать против русских", – сказал он в эфире РБК.

Лавров подчеркнул, что сам любит украинскую культуру, язык, кухню и имеет много друзей-украинцев.

"Люблю украинский юмор, который всегда с самоиронией и часто раскрывает присущую украинскому характеру хитринку", – добавил он.

Ранее Лавров сообщил, что переговоры России и Украины идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса. По его словам, переговорщикам нужно дать возможность спокойно обсуждать вопросы. Лавров заявил, что Москва будет готова к контактам с Киевом и в будущем, однако надо понимать, какая будет добавленная стоимость от таких контактов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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