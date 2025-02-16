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Предложение Украины о передаче США доступа к запасам редкоземельных металлов и прочих полезных ископаемых в обмен на гарантии безопасности является аферой и надувательством, заявил в беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Информационный вброс киевского режима с редкоземельными металлами – это попытка обмануть, прежде всего, Трампа и Америку в целом. Полагаю, американский президент, как опытный бизнесмен, уже понял, что это афера и надувательство. Таскать каштаны из огня для мелкого клоуна он не станет", – поделился политик взглядом на ситуацию.

Он обратил внимание, что месторождения, о которых идет речь, не разработаны, а их основная часть расположена на освобожденных Россией территориях, куда Киев не имеет доступа.

Таким образом, вместо реальной платы за американскую помощь представители киевского режима пытаются "подсунуть Трампу пустышку". По сути, они предлагают президенту США "отвоевывать свою плату", подчеркнул Сальдо.

Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сделку, по которой Киев продолжит получать поддержку США за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов.

Таким решением американский лидер надеялся получить компенсацию за вложенные в Украину почти 300 миллиардов долларов. На фоне таких цифр он обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Киева.

На Украине, в свою очередь, выразили готовность подписать соглашения с США в контексте заявления Трампа. По словам высокопоставленного украинского чиновника, в Киеве считают хорошей новостью интерес президента США к ресурсам Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу главы США, заявил, что она является предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не готовностью Вашингтона оказывать ее на безвозмездной или иной основе.

