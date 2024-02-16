Президент Азербайджана сформировал новый состав правительства

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сформировал новый состав правительства государства, уточняется на сайте лидера страны.

В документе указано, что все члены предыдущего кабмина сохранили свои должности, не считая министра юстиции. МВД вновь возглавит Вилаят Эйвазов, МИД – Джейхун Байрамов, Минобороны – Закир Гасанов, а министерства энергетики, экономики и финансов – Пярвиз Шахбазов, Микаил Джаббаров и Самир Шарифов соответственно.

Кроме того, должность министра оборонной промышленности еще раз занял Вугар Сулейманов, министерство по чрезвычайным ситуациям возглавил Кямаледдин Гейдаров, а главой ведомства по экологии и природным ресурсам стал Мухтар Бабаев.

Ранее стало известно, что Алиев победил на внеочередных президентских выборах, состоявшихся 7 февраля. По данным азербайджанского ЦИК, действующий глава государства набрал 92,12%.

При этом итоги голосования на 12 избирательных участках были признаны недействительными. Позднее Алиев представил парламенту нового премьера страны Али Асадова. Затем сенаторы дали свое согласие на передачу поста.

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