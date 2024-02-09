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09 февраля, 10:15

Политика

Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана после подсчета 100% голосов

Фото: kremlin.ru

Действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на выборах президента в республике, набирая 92,12% после обработки 100% голосов. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики, передает агентство APA.

Выборы президента в Азербайджане завершились 7 февраля в 18:00 (по московскому времени). Проголосовать смогли примерно 6 миллионов избирателей.

Так как в сентябре прошлого года Азербайджан вернул контроль над Нагорным Карабахом, президентские выборы впервые прошли на всей территории страны. Президента Азербайджана выбирают на последующие 7 лет.

Ранее сообщалось, что Алиев одержал победу на выборах президента Азербайджана с 92,4% голосов. Следом за ним расположился депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж, набрав 2,2%.

После этого Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана, выразив уверенность в том, что страны продолжат активную работу по наращиванию сотрудничества для решения актуальных вопросов международной повестки.

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