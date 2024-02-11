11 февраля, 18:04Политика
Ильхам Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане с 92,12% голосов – ЦИК
Фото: kremlin.ru
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил внеочередных выборах главы государства, которые состоялись 7 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦИК по итогам выборов.
Как следует из протокола ЦИК, Ильхам Алиев набрал 92,12 процента, или более 4 миллионов 567 тысяч голосов на выборах.
При этом ЦИК признала недействительными итоги голосования на 12 участках, расположенных в регионах страны. Соответствующие участковые избирательные комиссии распущены.
Выборы в Азербайджане прошли на всей территории республики, включая Нагорный Карабах, контроль над которым Баку восстановил в сентябре. Право проголосовать имели порядка 6,5 миллиона избирателей.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана, выразив уверенность в том, что страны продолжат активную работу по наращиванию сотрудничества для решения актуальных вопросов международной повестки.
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