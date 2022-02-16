Чешский политолог заявил, что США угодили в ловушку своей пропаганды

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Чешский политолог Оскар Крейчи заявил, что американские власти на фоне сообщений о "вторжении" России на Украину угодили в ловушку своей истеричной пропаганды.

"США продолжают называть "точные данные" о том, что российское нападение на Украину начнется во вторник, или в среду, или через неделю. <...> Они сами создали давление своих СМИ, которое ограничивает им пространство для маневра", – сказал Крейчи изданию Parlamentní listy.

По мнению эксперта, дата "вторжения" выбрана не случайно. Он напомнил, что в период летних Олимпийских игр 2008 года произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии, а на Играх 2014 года – протесты в Киеве и государственный переворот. Нынешняя Олимпиада могла стать толчком для информационных провокаций, подчеркнул политолог.

При этом Крейчи отметил, что на ситуации положительно сказались переговоры Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, а также высказывания о том, что НАТО не будет вмешиваться в военные действия на Украине.

Ранее британский таблоид The Sun, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва должна была начать атаку с массированного ракетного удара.

Позднее The Sun исправил ранее опубликованную статью. В материале появились изменения после того, как прогноз не сбылся. Таблоид объяснил отсутствие "вторжения" тем, что Владимир Путин продолжает заставлять Запад теряться в догадках.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что нагнетание ситуации вокруг гипотетического вторжения России на Украину является частью информационно-политической кампании, в которой заинтересована прежде всего Британия.

