Представитель ЕК назвала "хирургическими" удары ВС РФ по энергосистеме Украины

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Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен назвала "хирургическими" удары российской армии по энергосистеме Украины. Ее слова передает ТАСС.

Как она утверждает, украинская энергетическая система находится под постоянным давлением. В связи с этим представитель отметила, что Брюссель продолжит помогать Киеву.

15 января ВС РФ ударили по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Одной из успешно пораженных целей стало крупнейшее подземное хранилище газа во Львовской области.

Это стало ответом на украинские атаки американскими ракетами ATACMS и британскими снарядами Storm Shadow, а также на попытку атаковать компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае для повреждения трубопровода "Турецкий поток".

