Медведев и Мишустин встретятся 17 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель правительства России Михаил Мишустин встретятся в пятницу, 17 января. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

16 января Владимир Путин подписал указ о назначении на пост премьер-министра России Михаила Мишустина. Решение о его назначении в Госдуме одобрили 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин пожелал Мишустину реализовать озвученные ранее главой государства цели и задачи.

Он отметил, что Мишустин всегда отличался своей ответственностью и современным подходом к делам. Он с точностью отметил, что вся его работа "самая высокотехнологичная и эффективная", передают "Дни.ру".

Мишустин отметил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни, а курс нового правительства – в апреле.

С новым назначением на должность председателя правительства Российской Федерации Мишустина поздравил Сергей Собянин. Мэр города выразил уверенность, что у него все получится, и пожелал ему успехов в делах.

15 января правительство подало в отставку. Путин поблагодарил кабмин за работу, заявив, что удовлетворен результатами.

