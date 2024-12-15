Президент Бразилии Лула да Силва выписан из больницы

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выписан из больницы после операции, сообщает портал G1.

По словам бригады врачей, которые следили за состоянием главы государства, Луле да Силве необходимо соблюдать относительный покой в течение двух недель. Однако он сможет вернуться к работе, исключая физические нагрузки.

Также медики посоветовали ему не совершать поездки по стране и за рубеж.

Президент Бразилии получил бытовую травму 19 октября, упав в своей резиденции, из-за чего не поехал на саммит БРИКС в Казани. Бразильский лидер принял такое решение по рекомендации врача из-за временного запрета на длительные авиаперелеты.

Затем Лула да Силва перенес операцию по трепанации черепа, которая была необходима для удаления гематомы. Изначально он обратился к врачам с жалобами на головную боль. Специалисты обнаружили у него внутричерепное кровоизлияние.

Вторую операцию президент Бразилии перенес 12 декабря. Процедура была направлена на то, чтобы перекрыть кровоток в определенной области мозга и тем самым предотвратить возможное кровотечение.

Уже 14 декабря он заявил в социальных сетях, что восстановился после двух операций и готов вернуться к исполнению обязанностей президента.