Messaggero: в Италии впервые провели пересадку бьющегося сердца

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Итальянские кардиохирурги впервые провели успешную операцию по пересадке бьющегося сердца. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на портал Messaggero.

Операцию провели в больнице города Падуя. Сейчас пациент уже готовится к выписке, говорится в материале.

Как отметили врачи, данный метод позволяет избежать таких негативных последствий пересадки, как повреждение тканей от снижения кровоснабжения и реперфузия. Новая технология обеспечивает ускоренное восстановление функций сердца, а также улучшение его послеоперационной производительности.

Ранее врачи Боткинской больницы в Москве провели пересадку сердца 53-летнему мужчине, который страдал от сердечной недостаточности. Хирургическое вмешательство прошло успешно и длилось пять часов.

До этого медики проводили хорошее лечение, однако эффекта не было, поэтому проведенный консилиум решил, что трансплантация сердца будет единственным правильным решением, сказала руководитель регионального сосудистого центра ГБУЗ "ГКБ имени С. П. Боткина ДЗМ" Анна Комарова.