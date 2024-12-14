Лула да Силва заявил, что готов вернуться к исполнению обязанностей президента Бразилии

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что восстановился после двух операций, которые ему провели для предупреждения кровоизлияния в мозг. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Я тверд и силен! Я готов вскоре вернуться домой и продолжить работу и заботу о каждой бразильской семье", – сообщил он.

Лула ла Силва уточнил, что в грядущем 2025 году у него ожидается много встреч по всей Бразилии и по всему миру.

19 октября он получил бытовую травму, упав в своей резиденции, из-за чего не поехал на саммит БРИКС в Казани. Бразильский лидер принял такое решение по рекомендации врача из-за временного запрета на длительные авиаперелеты.

Затем Лула да Силва перенес операцию по трепанации черепа, которая была необходима для удаления гематомы. Изначально он обратился к врачам с жалобами на головную боль. Специалисты обнаружили у него внутричерепное кровоизлияние.

Вторую операцию президент Бразилии перенес 12 декабря. Процедура была направлена на то, чтобы перекрыть кровоток в определенной области мозга и тем самым предотвратить возможное кровотечение.