Минюст РФ признал актера Белого иноагентом

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Анатолий Белый признан в РФ иноагентом)

Министерство юстиции РФ признало актера Анатолия Белого (Вайсмана) иноагентом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Вайсман участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Кроме того, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, указано на сайте Минюста.

Помимо этого, он был организатором и участвовал в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В данный момент он живет за границей, добавили там.

Отмечается, что в реестр иноагентов также попали Андрей Затирко, Хельга Пирогова, Денис Соколов и Григорий Шведов.

Ранее сообщалось, что Минюст признал иноагентами журналистов Дмитрия Губина (признан в РФ иноагентом) и Дмитрия Еловского (признан в РФ иноагентом). По информации ведомства, они выступали против проведения спецоперации РФ на Украине. Кроме того, продолжили в министерстве, они проживают за пределами территории РФ.

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