Захарова назвала расчеловечиванием ситуацию с брошенной в Мексике россиянкой

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Ситуация с оставленной в Мексике членами семьи женщиной является примером расчеловечивания. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что благодаря действиям дипломатов РФ женщина смогла вернуться домой.

"Сотрудники нашего посольства при содействии ассоциации российских соотечественников, честь им и хвала, отреагировали оперативно и четко, а главное – по-человечески", – отметила дипломат.

Также она добавила, что врач российского загранучреждения в Мексике помог пенсионерке, а на средства представителей диаспоры был куплен билет на самолет, организована встреча в Москве.

По словам Захаровой, пожилая россиянка прилетела утром 15 ноября в столицу, сейчас она на попечении городского департамента труда и соцзащиты.

Ранее сообщалось, что женщину разместят в одном из воронежских пансионатов. Вопросом пенсионерки занимаются специалисты регионального министерства соцзащиты.

Пожилую женщину оставили в Мексике перебравшиеся в Америку члены семьи. Как сообщил российский консул в Мексике Александр Иващенко, 73-летняя Валентина Котова, продала свое имущество и приехала в Мексику в прошлом году к своему сыну и его жене-украинке, которые хотели нелегально пересечь границу и попасть в США.

Из-за действий миграционной службы супруги остались в Мексике, а позже по программе для украинских беженцев уехали в Соединенные Штаты, а Котову оставили без денег с вещами у дверей российского консульства, сказал Иващенко.

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