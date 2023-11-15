Консул РФ в Мексике призвал помочь пожилой обманутой россиянке

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Российский консул в Мексике Александр Иващенко призвал помочь 73-летней Валентине Котовой, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике. У женщины есть проблемы со здоровьем, сообщил он РИА Новости.

По его словам, пенсионерка вместе с сыном и его женой-украинкой, планировавшими нелегально пересечь границу и попасть в Америку, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Планы нарушила миграционная служба, поэтому семья осталась в латиноамериканской стране. Позднее сын Котовой и его супруга уехали в Штаты по программе для украинских беженцев, женщину они оставили без денег с вещами у дверей российского консульства.

Иващенко подчеркнул, что пенсионерка не ходит из-за болей в спине и передвигается на коляске, у нее есть проблемы с высоким давлением. Посольский врач оказал ей помощь, пенсионерку сначала разместили в гостинице, затем отправили в Россию, где ее никто не ждет и у нее больше нет жилья.

Между тем ее сын в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем матери. По данным онлайн-табло, рейс пенсионерки из Дубая ЕК129 прилетел в столичный аэропорт Домодедово 15 ноября в 08:27 утра. Консул отметил, что Котова планирует добраться до Воронежа, снять там комнату, но ее состояние здоровья и отсутствие документов для получения в Москве медицинской помощи вызывают опасения.

"Поздно пришла идея обратиться в СМИ. Все думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь", – заключил Иващенко.

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