Мошенники обманули чемпионку по прыжкам в воду Тимошинину на 1 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"

Трехкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду, 50-летняя Светлана Тимошинина стала жертвой мошенников. Она отдала им 1 миллион рублей через курьера в центре Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Спортсменка обратилась в полицию с заявлением, что ей пришло сообщение якобы с официального аккаунта президента РФ по прыжкам в воду Станислава Дружинина. Там было написано, что скоро с ней свяжется куратор федерации и даст инструкции. Позже Тимошининой позвонил неизвестный и сказал, что женщина может быть привлечена к уголовной ответственности из-за перевода денег в недружественные страны.

По словам собеседника агентства, спортсменка засомневалась в услышанной информации и перезвонила на номер, с которого ей звонил якобы Дружинин. На том конце провода ее заверили, что необходимо следовать указаниям. Женщина, переговорив еще раз с мошенниками, сняла накопления в размере около 1 миллиона рублей, а затем возле отделения банка в центре столицы передала их курьеру, приехавшим к ней на электросамокате.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

Ранее сообщалось, в Подмосковье аферисты, которые представились силовиками, обманули предпринимателя на 16 миллионов рублей. Полицейские их уже задержали.