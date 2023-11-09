Мишу Марвина обманули на 255 тысяч рублей при аренде квартиры в Москве

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Певца Мишу Марвина (Михаила Решетняка) обманули на 255 тысяч рублей при аренде квартиры в столице, сообщает Агентство "Москва".

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Артист обратился в полицию, рассказав, что нашел объявление о сдаче двухкомнатной квартиры в жилом комплексе в Дмитровском проезде по цене 170 тысяч рублей в месяц.

Затем в переписке с аккаунта "Альфа" поступило сообщение о том, что квартира свободна. Также были указаны телефонные номера агента по имени Георгий. На следующий день певцу позвонил молодой человек, который представился Егором. Он сообщил, что является менеджером по подбору квартир и договорился с собственником.

Певец приехал по адресу в Дмитровском проезде, где собственник квартиры и его мать показали жилье. При этом они ни о чем не договорились, так как риелтор сказал, что все договоренности будут решать через него.

Мужчина попросил комиссию за показ квартиры в сумме 85 тысяч рублей, певец перечислил указанную сумму. На следующий день риелтор потребовал оплатить аренду квартиры за два месяца. Марвин согласился на оплату за один месяц, поскольку в тот момент находился в Турции. Остальную часть он планировал оплатить после прилета в Москву. Однако, когда певец вернулся, Егор начал избегать встреч. Тогда Марвин решил обратиться в правоохранительные органы.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о самых распространенных способах мошенничества, среди которых есть звонок от сотрудников банка, правоохранительных органов или родственников, которые попали в ДТП.

В частности, злоумышленники могут представляться работниками банка и требовать срочного перевода на якобы "безопасный счет".

Прокуратура Москвы назвала 10 самых распространенных уловок мошенников