Пенсионерку, брошенную сыном в Мексике, поселят в пансионате под Воронежем

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Власти Воронежской области окажут помощь 73-летней женщине, которую перебравшиеся в США родственники бросили в Мексике, сообщает РИА Новости.

В правительстве региона рассказали, что пенсионерку разместят в одном из местных пансионатов. Вопросом женщины занимаются специалисты министерства соцзащиты Воронежской области. Также подключился МИД России.

"Сейчас ищут ее контакты, чтобы связаться и помочь с транспортировкой из Москвы в Воронеж, после чего ее поселят в один из пансионатов Воронежской области", – уточнил собеседник агентства.

Ранее российский консул в Мексике Александр Иващенко призвал помочь 73-летней Валентине Котовой, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике. У женщины есть проблемы со здоровьем.

По словам Иващенко, пенсионерка вместе с сыном и его женой-украинкой, планировавшими нелегально пересечь границу и попасть в Америку, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Планы нарушила миграционная служба, поэтому семья осталась в латиноамериканской стране. Позднее сын Котовой и его супруга уехали в Штаты по программе для украинских беженцев, женщину они оставили без денег с вещами у дверей российского консульства.

Иващенко подчеркнул, что пенсионерка не ходит из-за болей в спине и передвигается на коляске, у нее есть проблемы с высоким давлением. Посольский врач оказал ей помощь, пенсионерку сначала разместили в гостинице, затем отправили в Россию, где ее никто не ждет и у нее больше нет жилья.

Консул отметил, что Котова планирует добраться до Воронежа, снять там комнату, но ее состояние здоровья и отсутствие документов для получения в Москве медицинской помощи вызывают опасения.

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