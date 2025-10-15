Глава Пентагона выразил готовность США ввести дополнительные меры против России

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

США и их союзники готовы ввести дополнительные меры против России, если украинский конфликт не будет урегулирован в ближайшее время, заявил глава министерства войны (Пентагон) Соединенных Штатов Пит Хегсет после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

"Если мы должны будем пойти на этот шаг, военное министерство США готово внести свой вклад так, как это могут сделать только Соединенные Штаты", – цитирует его ТАСС.



Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что ожидает новые объявления стран Альянса о помощи Украине. В частности, союзники планируют обсудить инициативу по закупке американского летального и нелетального оружия для последующей передачи его Киеву.

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Украина планирует вести боевые действия еще три года и Евросоюз готов придерживаться этого курса как минимум эти же три года.

В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко допускал, что Украина исчезнет, если конфликт в скором времени не завершится.

