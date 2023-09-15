Генерал Суровикин в составе делегации Минобороны РФ приехал в Алжир – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Генерал армии Сергей Суровикин прилетел вместе с делегацией Минобороны РФ в Алжир. Об этом "Коммерсанту" рассказал источник в окружении военачальника, прикрепив снимки из поездки.

По информации собеседника издания, Суровикин прилетел в Алжир якобы из-за того, что "военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению".

При этом в окружении отметили, что доверие к генералу у высокопоставленных чинов, вероятно, еще сохраняется. Также они предположили, что поездка в Алжир может быть связана с новым возможным назначением на должность, которая будет затрагивать деятельность в восточном направлении.

Ранее депутат и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин отметил, что генерала армии Сергея Суровикина назначили на новую "неплохую" должность по СНГ.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стали отвечать на вопросы о расследовании в отношении бывшего главкома ВКС России генерала Сергея Суровикина.

В конце июня в западных СМИ появилась информация о том, что Суровикин якобы знал о планах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поднять мятеж. Тогда в Сети распространились слухи, что генерала задержали. Однако Песков эту информацию опроверг.

Между тем в минувшем августе стало известно, что Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. Источник РБК связывал это с переходом генерала на другую работу.

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