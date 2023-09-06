Генерал-полковник рассказал о новой "неплохой" должности Суровикина

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Генерала армии Сергея Суровикина назначили на новую "неплохую" должность. Об этом изданию "Подъем" сообщил депутат и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

"У него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется. Но давайте подождем, увидим, это не главное", – отметил он.

Также Заварзин рассказал, что Суровикин на данный момент отдыхает, и предположил, что он еще некоторое время пробудет в отпуске.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стали отвечать на вопросы о расследовании в отношении бывшего главкома ВКС России генерала Сергея Суровикина.

В конце июня в западных СМИ появилась информация о том, что Суровикин якобы знал о планах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поднять мятеж. Тогда в Сети распространились слухи, что генерала задержали. Однако Песков эту информацию опроверг.

Между тем в минувшем августе стало известно, что Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. Источник РБК связывал это с переходом генерала на другую работу.