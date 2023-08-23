Виктора Афзалова назначили врио главкома ВКС РФ вместо Суровикина – СМИ

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Временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

"Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов", – заявил собеседник агентства.

Афзалов ранее уже занимал должность врио главкома ВКС, пока Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне проведения спецоперации.

Ранее знакомый с ситуацией источник РБК сообщал, что генерала армии Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. При этом он якобы все еще находится в распоряжении Минобороны России и перейдет на другую работу.

До этого в западных СМИ появилась информация о том, что Суровикин якобы знал о планах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поднять мятеж. Тогда в Сети распространились слухи, что генерала задержали. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

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