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15 сентября, 12:38

Политика

Финляндия может закрыть въезд в страну для зарегистрированных в РФ машин – СМИ

Фото: 123RF/alexeybykov

Финляндия планирует закрыть въезд в страну для автомобилей, которые были зарегистрированы в РФ. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация Yle со ссылкой на собственные источники.

"Финляндия запретит ввоз в страну российских легковых автомобилей", – отметил он.

По словам собеседника корпорации, министр иностранных дел Элина Валтонен заявит о таком решении в пятницу, 15 сентября.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

Комментируя данный запрет, член Совфеда Андрей Клишас назвал его дискриминацией по паспорту. Сенатор призвал российские власти ввести зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС.

Эстония с 13 сентября в рамках санкций против РФ запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. До этого аналогичные запреты ввели Латвия и Литва.

Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российской регистрацией

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