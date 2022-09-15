Зампостпреда РФ при ОБСЕ назвал идеи Украины по гарантиям безопасности "мертворожденными"

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Проект Украины о гарантиях безопасности является отражением мертворожденных идей, которые не могут быть восприняты всерьез, заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

"Отмечаем, что звучащие из Киева мертворожденные идеи наподобие проекта о неких гарантиях безопасности киевскому режиму не могут рассматриваться всерьез. Эти идеи, изложенные в соавторстве со специалистами из недр НАТО, прямо направлены на эскалацию региональной напряженности и, по сути, предусматривают приближение военной инфраструктуры этого альянса к российским границам в ущерб интересам безопасности нашей страны", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что Украина в проекте по гарантиям безопасности страны в качестве гарантов предложила рассматривать Евросоюз, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Данный документ может объединить основную группу государств-союзников и Украину.

Уточнялось, что подписавшим гарантии безопасности Украины государствам в случае агрессии против Киева необходимо будет предоставить ему военную помощь.

В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что указанный проект является прологом к третьей мировой войне. По его мнению, никто никакие гарантии безопасности Украине не даст.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

