Совбез ООН вновь рассмотрит ситуацию на границе Армении и Азербайджана

02:55
Фото: depositphotos/gary718
Совбез ООН вновь соберется для обсуждения ситуации на границе Армении и Азербайджана в четверг, 15 сентября. Об этом со ссылкой на программу заседаний СБ сообщает ТАСС.
Отмечается, что дискуссии пройдут по запросу Армении. Обсуждение состоится в открытом режиме.
Накануне СБ ООН уже обсуждал ситуацию на границе Азербайджана и Армении на закрытых консультациях. Как сообщил по итогам дискуссии постпред РФ при международной организации Василий Небензя, участники совещания высказались за скорейшее прекращение огня между Баку и Ереваном и урегулирование конфликта дипломатическими средствами.
Позднее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что стороны достигли договоренности о перемирии, благодаря вовлеченности международного сообщества. Он также подчеркнул, что какого-либо документа или соглашения, которое якобы готовится к подписанию с Баку, не существует.
Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что огонь на армяно-азербайджанской границе практически прекратился с 19:00 по московскому времени. По его словам, значительных инцидентов не было зафиксировано. Он также назвал ложью информацию, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана.
Приезд миссии ОДКБ в Ереван ожидают в четверг 15 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: