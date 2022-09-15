Совбез ООН вновь рассмотрит ситуацию на границе Армении и Азербайджана

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Совбез ООН вновь соберется для обсуждения ситуации на границе Армении и Азербайджана в четверг, 15 сентября. Об этом со ссылкой на программу заседаний СБ сообщает ТАСС.

Отмечается, что дискуссии пройдут по запросу Армении. Обсуждение состоится в открытом режиме.

Накануне СБ ООН уже обсуждал ситуацию на границе Азербайджана и Армении на закрытых консультациях. Как сообщил по итогам дискуссии постпред РФ при международной организации Василий Небензя, участники совещания высказались за скорейшее прекращение огня между Баку и Ереваном и урегулирование конфликта дипломатическими средствами.

Позднее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что стороны достигли договоренности о перемирии, благодаря вовлеченности международного сообщества. Он также подчеркнул, что какого-либо документа или соглашения, которое якобы готовится к подписанию с Баку, не существует.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что огонь на армяно-азербайджанской границе практически прекратился с 19:00 по московскому времени. По его словам, значительных инцидентов не было зафиксировано. Он также назвал ложью информацию, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана.

