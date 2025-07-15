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ТАСС: сообщения о побеге бойцов РФ из плена могут быть работой ЦИПСО

Сообщения о побеге военных ВС РФ из плена могут оказаться работой ЦИПСО – СМИ

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Информация украинских изданий о якобы побеге российских бойцов из плена ВСУ, скорее всего, является операцией центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

"Вынуждены констатировать, что это может быть вражеская информационно-психологическая акция для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания", – сообщили правоохранители.

В силовых структурах призвали дождаться официального окончания этой истории.

ООН подтвердила, что украинские солдаты с начала СВО казнили 26 российских военных, которые попали в плен или были ранены на поле боя. Все, кроме одного, были убиты в 2022 году и в начале 2023 года. Еще одного российского военного ВСУ казнили в конце 2024 года.

В международной организации также обвинили Киев в нарушении норм международного гуманитарного права (МГП) из-за распространения фото и видео с военнопленными на Украине. В ООН подчеркнули, что подобные публикации могут поставить под угрозу жизни военных по возвращении из плена или негативно сказаться на их семьях.

Группа российских бойцов вернулась домой из украинского плена

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