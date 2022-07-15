Нового президента Шри-Ланки изберут 20 июля – СМИ

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Нового президента Шри-Ланки изберут в среду, 20 июля, на заседании парламента. Об этом сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на заявление спикера парламента Махинды Япы Абеивардены.

По данным департамента коммуникаций парламента, такое решение приняли на совещании партийных лидеров и комиссии по парламентским делам.

"Было решено объявить о выдвижении кандидатур на пост президента 19 июля и провести голосование 20 июля в соответствии с законом о президентских выборах (раздел Особые положения) № 2 от 1981 года и статьи 40 Конституции", – говорится в сообщении.

Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку. Он отправил спикеру парламента письмо по электронной почте после приземления в Сингапуре, куда он прибыл с Мальдивских островов. До этого он назначил исполняющим обязанности главы государства премьер-министра Ранила Викрамасингхе.

Шри-Ланка испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне страна уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.

В мае на острове произошли столкновения между сторонниками и противниками ушедшего в отставку правительства Раджапаксы, который на тот момент занимал пост премьер-министра. А уже в начале июля Раджапакса известил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о намерении покинуть президентский пост.

