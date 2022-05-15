В США объяснили нежелание большинства стран выступить против России

Фото: depositphotos/Aquir014b
Соединенные Штаты опустились до уровня "дефектной демократии", говорится в статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy.
В публикации отмечается, что власти США активно призывали мировое сообщество осудить проводимую Россией специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР, однако планы главы Белого дома Джо Байдена провалились.
Многие страны не поддержали "крестовый поход" президента США против России, а речи американского лидера на фоне совершаемых его администрацией действий звучат неубедительно, говорится в материале. В статье также приводятся слова бывшего американского дипломата Чеза Фримена-младшего о вторжении в Ирак.
"Иронично, что эти призывы к демократии вышли на первый план в период, когда наша собственная демократия явно находится в беде, и мы даже не уверены, что у нас будет мирная передача президентской власти в 2024 году", – сказал он.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Украина интересует Вашингтон исключительно в разрезе прибыли от поставок туда оружия и борьбы с Россией. Он также назвал попытки Госдепа врать о якобы сохранении контроля украинскими силами над Мариуполем фейком и пособничеством террористам.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: