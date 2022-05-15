В США объяснили нежелание большинства стран выступить против России

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Соединенные Штаты опустились до уровня "дефектной демократии", говорится в статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy.

В публикации отмечается, что власти США активно призывали мировое сообщество осудить проводимую Россией специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР, однако планы главы Белого дома Джо Байдена провалились.

Многие страны не поддержали "крестовый поход" президента США против России, а речи американского лидера на фоне совершаемых его администрацией действий звучат неубедительно, говорится в материале. В статье также приводятся слова бывшего американского дипломата Чеза Фримена-младшего о вторжении в Ирак.

"Иронично, что эти призывы к демократии вышли на первый план в период, когда наша собственная демократия явно находится в беде, и мы даже не уверены, что у нас будет мирная передача президентской власти в 2024 году", – сказал он.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Украина интересует Вашингтон исключительно в разрезе прибыли от поставок туда оружия и борьбы с Россией. Он также назвал попытки Госдепа врать о якобы сохранении контроля украинскими силами над Мариуполем фейком и пособничеством террористам.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.