Климкин оценил слова Путина о превращении Украины в антипод РФ

Фото: ТАСС/Zuma

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин выразил опасения из-за слов Владимира Путина о превращении страны в "анти-Россию".

"Слова Путина сегодня о нас как "анти-России" не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров", – написал Климкин в Facebook.

По его словам, Путин говорит об Украине, как о постоянном источнике проблем для России.

Накануне Путин заявил, что Украину пытаются превратить в антипод России. Глава государства также добавил, что Запад оказывает поддержку начавшейся на Украине зачистке политического поля.

До этого он сообщил, что Россия будет своевременно реагировать на угрозы, которые создаются для государства из-за ситуации на Украине. По его словам, на данный момент на Украине происходит совершенно очевидная зачистка политического поля.

6 мая глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может совершить аннексию Азовского моря. По его словам, Москва постоянно усиливает там свое военное присутствие и перекрывает торговые пути.