Нетаньяху: Иран ведет кампанию агрессии, угрожающую всему региону

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Иран проводит агрессивную кампанию, угрожающую всему Ближнему Востоку. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Иран проводит полномасштабную кампанию агрессии, которая угрожает не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку", – приводит его слова ТАСС.

Нетаньяху также обвинил Иран, заявив, что Тегеран использует "своих террористических сателлитов, включая ХАМАС".

Вечером 13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. Позже стало известно, что в атаке также были задействованы баллистические ракеты.

В МИД Ирана указали, что Тегеран руководствовался статьей 51 Устава ООН, предполагающей неотъемлемое право на самооборону. Так, данная атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого здание было полностью уничтожено.