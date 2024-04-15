Нетаньяху: Иран ведет кампанию агрессии, угрожающую всему региону

15 апреля, 23:16Политика
Фото: ТАСС/picture alliance/photothek/AA/photothek.de/Thomas Koehler
Иран проводит агрессивную кампанию, угрожающую всему Ближнему Востоку. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Иран проводит полномасштабную кампанию агрессии, которая угрожает не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку", – приводит его слова ТАСС.
Нетаньяху также обвинил Иран, заявив, что Тегеран использует "своих террористических сателлитов, включая ХАМАС".
Вечером 13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. Позже стало известно, что в атаке также были задействованы баллистические ракеты.
В МИД Ирана указали, что Тегеран руководствовался статьей 51 Устава ООН, предполагающей неотъемлемое право на самооборону. Так, данная атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого здание было полностью уничтожено.
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