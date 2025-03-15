Трамп заявил, что Украине не стоило "задираться" с тем, кто сильно крупнее нее

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не стоит "задираться с тем, кто намного крупнее тебя". Таким образом он прокомментировал начало конфликта на Украине, выступая в Минюсте США.

"(Экс-президент США Джо. – Прим. ред.) Байден не должен был позволить этому произойти. Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя", – заявил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Американский лидер добавил, что украинским властям в конечном итоге не помогли ни предоставленные от США деньги, ни значительные поставки вооружений.

Ранее Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования на Украине "идет хорошо". По его словам, несмотря на крайне сложную ситуацию, обсуждения с Владимиром Путиным по возможному прекращению огня на Украине идут достаточно хорошо и регулярно.

Глава Белого дома также попросил российского президента пощадить полностью окруженные силы ВСУ. Путин подчеркнул, что если солдаты ВСУ в Курской области сложат оружие, то им будет гарантирована жизнь и достойное обращение.