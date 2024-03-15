В ЦИК заявили о серьезной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения на избирательных участках

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Сильная DDoS-атака была обнаружена на систему видеонаблюдения на избирательных участках, ее удалось оперативно устранить. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.

"Хорошо, что мы подстраховались. То есть они не пробили", – подчеркнула она.

Однако при этом Памфилова уточнила, что атака привела к тому, что на небольшой промежуток времени камеры были недоступны для части пользователей.

Кроме того, глава ЦИК РФ рассказала, что примерно 10,5 тысячи атак на ресурсы дистанционного электронного голосования были заблокированы с начала голосования. В основном, как она утверждает, подобным действиям подвергаются портал голосования и портал наблюдения за ДЭГ.

"Система уверенно справляется с атаками. Как говорится, враг здесь не пройдет", – заключила Памфилова.

В свою очередь, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский объяснил радио КП, как в стране обеспечивается безопасность голосования и насколько система готова к серьезным нагрузкам. По его словам, во время выборов очень много пользователей стали заходить на сайт, поэтому дополнительные мощности были необходимы. Так, в первый день около 1,6 миллиона граждан проголосовали через ДЭГ за 13 часов.

"Как мы видим в плане атак, есть к чему стремиться. Это, конечно, временные сложности, ресурсы оперативно масштабируются", – добавил Раевский.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что фишинговые сайты, которые создают копию официальных ресурсов для осуществления мошенничества, оперативно блокируются. Однако он указал на то, что такие сайты разрабатываются не только для получения персональных данных пользователей, но для снижения явки на выборах, так как человек, проголосовав уже на подобном ресурсе, не пойдет на участок.

"Задолго до внедрения ДЭГ была внедрена автоматизированная система "Выборы", которая учитывала в электронном виде результаты голосования. Каких-то прецедентов взлома этой системы не было. Она была разработана в соответствии с самыми высокими стандартами защиты документооборота", – подытожил Раевский.

Ранее Памфилова сообщила, что сервисы избирательной инфраструктуры надежно защищены от хакерских атак, их охрану обеспечивают сильные специалисты.

До этого глава ЦИК РФ рассказала о сильнейшей кибератаке на систему видеонаблюдения на избирательных участках в Тюменской области. Как она утверждала, атака была осуществлена извне, но ее оперативно устранили. Памфилова выразила уверенность в том, что она была спланирована спецслужбами.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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