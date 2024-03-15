Эксперт заявил, что экс-главкома ВСУ Залужного вернут в Киев для подписания мира с РФ

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Бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного вернут в Киев для подписания мира с Россией. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил военный эксперт Алексей Анпилогов.

По его словам, военнослужащие уже открыто насмехаются над украинским лидером Владимиром Зеленским. Они говорят, что главком ВСУ оторвался от реальности и не видит проблемы истощения войск, подчеркнул эксперт.

Он отметил, что здравомыслящие военные еще остались. В связи с этим спасали Залужного, которого даже признали годным к военной службе, и послали в Лондон, где его точно не убьют, сказал Анпилогов. Но когда у Зеленского "закончится золотой запас", такого, как Залужный, вернут на Украину для подписания мирного договора с Россией, заключил эксперт.

В начале февраля Залужного отправили в отставку с поста главкома украинской армией, на его место назначили Александра Сырского, который ранее командовал сухопутными войсками Украины.

В первых числах марта экс-главкома ВСУ назначили на должность посла Украины в Великобритании. Как рассказал Зеленский, Залужный сам попросил отправить его на дипломатическую работу.

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