15 марта, 16:04Политика
Эксперт заявил, что экс-главкома ВСУ Залужного вернут в Киев для подписания мира с РФ
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного вернут в Киев для подписания мира с Россией. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил военный эксперт Алексей Анпилогов.
По его словам, военнослужащие уже открыто насмехаются над украинским лидером Владимиром Зеленским. Они говорят, что главком ВСУ оторвался от реальности и не видит проблемы истощения войск, подчеркнул эксперт.
Он отметил, что здравомыслящие военные еще остались. В связи с этим спасали Залужного, которого даже признали годным к военной службе, и послали в Лондон, где его точно не убьют, сказал Анпилогов. Но когда у Зеленского "закончится золотой запас", такого, как Залужный, вернут на Украину для подписания мирного договора с Россией, заключил эксперт.
В начале февраля Залужного отправили в отставку с поста главкома украинской армией, на его место назначили Александра Сырского, который ранее командовал сухопутными войсками Украины.
В первых числах марта экс-главкома ВСУ назначили на должность посла Украины в Великобритании. Как рассказал Зеленский, Залужный сам попросил отправить его на дипломатическую работу.
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